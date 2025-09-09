Стала известна цена новых часов от Apple

Apple объявила стоимость новых моделей умных часов Apple Watch. Самая дешевая модель будет стоить 249 долларов, а самая дорогая — 799 долларов. Об этом сообщили 9 сентября на официальной презентации компании на сайте Apple.

«Стоимость Apple Watch Ultra 3 — 799 долларов, Series 11 — 399, SE 3 — 249», — сообщили в компании. Ultra Предзаказ на все новые устройства стартует сегодня, а в розничную продажу они поступят 19 сентября.

Apple ранее анонсировала крупнейшую презентацию, на которой ожидался выпуск новых моделей iPhone 17, обновленных AirPods Pro 3 и других устройств экосистемы. Внимание было уделено и линейке Apple Watch, в том числе Ultra 3 с поддержкой спутниковой связи и Series 11 с улучшенным дисплеем, а также бюджетной версии SE 3.

