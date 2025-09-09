Искусственный интеллект и подсчет пульса: чем удивили новые наушники от Apple

Apple представили новые AirPods
Новые наушники во многом превосходят предыдущие модели
Новые наушники во многом превосходят предыдущие модели
Apple представила новый iPhone 17 на презентации

Разработчики Apple снабдили новейшие AirPods Pro 3 искусственным интеллектом, добавили функцию отслеживания сердечного ритма, а еще встроили систему активного шумоподавления и заметно уменьшили форму. О всех свойствах обновленного девайса — узнаете из материала URA.RU.

AirPods Pro научились считать пульс

Новые беспроводные наушники от Apple способны отслеживать сердечный ритм. Сделано это для удобства тех, кто занимается спортом. Теперь для измерения пульса не нужны другие гаджета.

Встроенный искусственный интеллект

Производитель добавил в наушники живой перевод, которым управляет искусственный интеллект. Функция получила название Live Translation. Она обеспечивает приоритетное воспроизведение: когда активирована, исходная речь приглушается, и пользователь прежде всего слышит перевод. Он осуществляется с минимальной задержкой, однако при использовании AirPods Pro 3 обеими сторонами разговор передается практически в реальном времени.

Функция активного шумоподавления

Система подавления шума в улучшенном гаджете стала эффективнее в четыре раза по сравнению с аналогами первого поколения. В основе технологии лежит модернизированный процессор и усовершенствованные алгоритмы обработки. Разработчики гарантируют высокое качество воспроизведения звука вне зависимости от окружающей обстановки — будь то улица или общественный транспорт.

Цена AirPods Pro 3 на момент публикации составляет 249 долларов. О других девайсах, представленных в рамках ежегодной презентации — узнаете из трансляции URA.RU.

