В Apple раскрыли новшество AirPods третьего поколения

Компания Apple представила новинку — новые беспроводные наушники AirPods Pro 3 с улучшенной функцией активного шумоподавления. Эта система в четыре раза эффективнее, чем в первом поколении bluetooth-гаджета. Об этом стало известно на презентации в Купертино.
«Первое изменение — активное шумоподавление в AirPods Pro 3 в четыре раза лучше, чем в первом поколении. Независимо от того, какими наушниками вы пользовались раньше, вас ждет лучшее шумоподавление среди всех беспроводных наушников-вкладышей», — прозвучало во время онлайн-трансляции презентации в Театре Стива Джобса в Купертино.
В Apple отметили, что новая технология основана на доработанном процессоре и более совершенных алгоритмах обработки звука. Улучшенный активный «шумодав» позволяет эффективнее блокировать внешние шумы и обеспечивает высокое качество прослушивания в любых условиях — как в транспорте, так и на улице. Цена новых наушников составит 249 долларов.
Как сообщало URA.RU ранее, сегодня компания Apple представит новый iPhone 17, который будет иметь экран диаметром 6,3 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Все «яблочные» модели получат новую 24-мегапиксельную селфи-камеру вместо старой на 12 Мп. Также вместо модели Plus появится новая сверхтонкая версия под названием Air с толщиной около 5,5 мм
