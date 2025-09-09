Новые AirPods Pro 3 научились считать пульс

У новых наушников немного изменили форму по сравнению с предшественниками
У новых наушников немного изменили форму по сравнению с предшественниками

В новые AirPods Pro 3 добавили функцию отслеживания сердечного ритма. О других преимуществах девайса 9 сентября сообщили разработчики в рамках ежегодной презентации. 

«AirPods Pro 3 сделали немного меньше, а их форму скорректировали, так что теперь они лучше сидят в ваших ушах. Apple провела тысячи исследований, чтобы сделать идеальную посадку еще идеальнее. Таким образом они лучше подходят для спорта. Для этого в новом девайсе есть функция подсчета пульса», — было указано в презентации компании.

В новые беспроводные наушники встроена функция активного шумоподавления. Эта система в четыре раза эффективнее, чем в первом поколении bluetooth-гаджета. Пользователям также представили ультратонкие часы Watch Series 11 с 5G и функцией определения гипертонии. 

