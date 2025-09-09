Apple официально представила iPhone 17 Air толщиной 5.6 мм: все характеристики нового смартфона

На ежегодной презентации Apple 9 сентября был представлен iPhone 17 Air — тончайший смартфон компании с инновационным дизайном и высокими техническими характеристиками. Генеральный директор Apple Тим Кук подчеркнул, что это устройство объединяет в себе профессиональные возможности и элегантность благодаря толщине всего 5,6 мм. Подробнее в материале URA.RU.
Представление нового устройства
9 сентября на ежегодной презентации Apple был представлен iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон компании с толщиной всего 5,6 мм. Тим Кук отметил, что это устройство сочетает в себе профессиональные возможности и легкий, элегантный дизайн.
Тонкий и прочный корпус
Корпус новинки выполнен из титана, что делает его не только легким, но и прочным. iPhone 17 Air стал первым смартфоном с такой толщиной. Вес устройства составляет не более 145 граммов.
Дисплей с высокой производительностью
Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем ProMotion с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Такой дисплей обеспечивает плавность и яркость изображения.
Мощная аппаратная начинка
В основе устройства расположен новый чип A19 Pro, который обеспечивает высокую производительность. Модем Apple C1x стал вдвое быстрее предшественника, а новый чип N1 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.
Камеры для профессиональной съемки
Основная камера iPhone 17 Air имеет 48 Мп, а дополнительные 12-Мп телевик и 18-Мп фронтальная камера с функцией Center Stage. Устройство способно вести одновременную съемку с двух камер, а также снимать 4K-видео при 60 кадрах в секунду.
Работа без физических SIM-карт
iPhone 17 Air полностью перешел на использование eSIM, что позволяет экономить место внутри устройства и повышает его водостойкость. Это решение также облегчает процесс подключения к мобильным сетям.
Автономность и зарядка
Несмотря на тонкий корпус, смартфон обеспечивает до 40 часов воспроизведения видео. Новый гаджет имеет достаточно мощности для полноценного рабочего дня.
