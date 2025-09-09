Apple представила информацию о процессоре и камере нового iPhone

В новом iPhone будет более мощный процессор
Новый iPhone заряжается наполовину за 20 минут
Новый iPhone заряжается наполовину за 20 минут Фото:
новость из сюжета
Apple представила новый iPhone 17 на презентации

Apple официально представила новый процессор A19, который стал основой для смартфонов iPhone 17. Флагманский чипсет работает на 20% быстрее предшественника из iPhone 16, стало известно из официальной презентации компании на сайте Apple.

«Процессор в основе iPhone 17 — A19. Он на 20% быстрее iPhone 16. A19 — шестиядерный процессор, у него два высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных», — рассказала компания.

Увеличение производительности не сказалось на времени автономной работы устройства: новый iPhone 17 способен воспроизводить видео на восемь часов дольше по сравнению с iPhone 16. Кроме того, скорость зарядки значительно возросла — для достижения 50% емкости аккумулятора требуется всего 20 минут.

По данным компании, камера в новом устройстве сохранила два модуля — на 48 и 12 мегапикселей. Фокусное расстояние 13 и 26 миллиметров соответственно.

Ранее компания Apple анонсировала крупную презентацию, на которой ожидалось появление сразу четырех моделей iPhone 17, включая новую модификацию iPhone 17 Air, а также устройств экосистемы с обновленными процессорами. Помимо этого, в линейке смартфонов был заявлен обновленный дизайн с алюминиевой рамкой вместо титана. Трансляцию презентации ведет URA.RU.

