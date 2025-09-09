09 сентября 2025

В Подмосковье массово отравились учащиеся элитного лицея

В частном техническом лицее имени Долгих в Московской области учащиеся отравились во время обеда. Об этом сообщают источники.

«Предположительно около 40 человек детей из технологического лицея имени Долгих Истринского округа в Подмосковье отравились после обеда в столовой 8 сентября. Возможно, что отравление произошло из-за блюда из курицы», — передают СМИ со ссылкой на источники.

Уточняется, что учащиеся 9 и 10 классов переведены на дистант в лицее. Обстоятельства случившегося выясняются. В лицее проводятся дезинфекционные мероприятия. Работа пищеблока остановлена. «В столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья», отметили в Роспотребнадзоре. В управление Роспотребнадзора по Московской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в специализированном учебном центре Уральского федерального университета произошло массовое отравление. По данным Минздрава, за помощью обратились больше 30 человек, большинство из них были госпитализированы.

