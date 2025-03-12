Что известно о вспышке болезни в престижном лицее Екатеринбурга

В специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) произошло массовое отравление. По последним данным Минздрава, за помощью уже обратились больше 30 человек, а большинство из них госпитализированы. Школьники говорят, что в столовой их кормят вкусно, но жалобы на питание все-таки есть. Обучающихся отправили на дистанционное обучение, а на месте работают силовики. Все, что известно о ситуации — в сбойке URA.RU.
Как школьники узнали об отравлении
Утром 12 марта в региональном Минздраве сообщили, что за помощью обратился 31 человек (28 из них госпитализированы) в возрасте 16-18 лет, однако дети считают, что отравившихся может быть больше. По словам школьников, которые уезжали домой с утра, о случившемся стали писать ночью в чате общежития. У заболевших была сильная рвота, слабость и температура. Например, десятиклассник рассказал, что в его классе отравились двое учеников.
К 23:00 11 марта, как вспоминает один из учеников, несколько человек уже уехали в больницу. «Пик, кажется, произошел ночью — с 23:00 до 09:00», — отметил подросток. По его словам, в его классе тоже заболели четверо ребят.
Что происходит у лицея
Дети выходят из общежития с чемоданами и большими сумками. Их забирают родители и увозят домой — даже в другие города. Сейчас на месте работает полиция, прокуратура, следователи и Роспотребнадзор. К зданию приезжала и машина реанимации, которая увезла девочку. Около 11:00 калитку у главного входа закрыли, а возле нее стали дежурить охранники. У родителей спрашивают, за кем пришли, а у детей сразу же просят пропуск.
Большинство выбегающих с чемоданами школьников не хотят общаться с журналистами, а одна из учениц сказала, что «не может раскрывать конфиденциальную информацию». В СУНЦ за час пришли несколько курьеров — из службы доставки пиццы и сети магазинов здоровой еды.
Как могли отравиться дети
Несколько лицеистов сказали, что отравиться в столовой ученики не могли — там кормят хорошо. «Кто-то жалуется — сразу уезжают. В столовой нас хорошо кормят — это не отравление», — поделился молодой человек. О том, работала ли сегодня столовая, опрошенные ученики не знают. В СУНЦ у детей шестиразовое питание, а на обед 11 марта давали картофельное пюре, котлету и салат с капустой.
При этом бабушка одного ученика заявляет, что в этом году — после смены оператора питания — дети стали недовольны едой (контракт заключен с ООО «Общественное питание»). «У них с Нового года сменились поставщики [питания], бригада поваров. Ребенок недоволен был: говорил, что кормили одной картошкой», — рассказала женщина, внука которой под руки усаживали в машину.
Документы по организации питания сейчас изучают сотрудники прокуратуры Кировского района. Также идет проверка документов по закупке продуктов и воды в кулерах, которые стоят на этажах общежития.
Чем заболели лицеисты
По данным Минздрава, предварительно детям диагностируют гастроэнтерит. Он может спровоцировать обезвоживание и стать причиной летального исхода. «При своевременном обращении к врачу прогноз этой болезни обычно благоприятный. Однако самолечение в случае гастроэнтерита может быть крайне опасным», — рассказала врач-инфекционист, советник РАЕН (Российская академии естественных наук), адвокат по защите прав пациентов Анна Орешкова.
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