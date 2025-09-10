В США рассказали, сколько денег планируется отправить на Украину

Хотя многие в США говорят о поддержке Киева, планов по отправке денег на помощь Украине нет. Об этом заявил американский миллиардер Марк Кьюбан. Бизнесмен подчеркнул, что не собирается тратить средства на вооруженный конфликт, предпочитая их вкладывать в развитие медицины.
«Нисколько», — так ответил Кьюбан на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, какое финансирование он направил Украине. Кьюбан подчеркнул, что предпочитает направлять свои средства на развитие системы здравоохранения, а насчет дальнейшей помощи Киеву однозначного ответа него нет.
Марк Кьюбан входит в число наиболее известных предпринимателей США и является владельцем баскетбольного клуба Dallas Mavericks. Он активно инвестирует в стартапы и медицинские технологии.
Ранее США неоднократно выделяли значительные суммы на военную и гуманитарную помощь Украине, однако в последнее время в стране усилились дискуссии о целесообразности дальнейшего финансирования. Администрация Дональда Трампа недавно обращалась в Верховный суд с просьбой заморозить миллиарды долларов, уже одобренных Конгрессом на иностранную помощь.
