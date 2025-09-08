CBS News: Трамп пытается заморозить иностранную помощь США на миллиарды долларов

Администрация Трампа не хочет платить иностранцам
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить ей заморозить миллиарды долларов финансирования иностранной помощи. Об этом сообщает CBS News.

«Администрация Трампа просит Верховный суд частично приостановить действие постановления суда низшей инстанции, обязывающего ее потратить более 4 млрд долларов на помощь до конца сентября», — передает агентство. Трамп таким образом пытается вернуть деньги, уже одобренные на иностранную помощь Конгрессом, с помощью редкого приема, известного как «карманная отмена».

Соединенные Штаты ранее одобрили поставку Украине оборудования, предназначенного для обслуживания и ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III. Общая стоимость сделки превышает 300 миллионов долларов, сообщает Пентагон. По оценке американских властей, стоимость данной сделки составляет около 150 млн долларов. В целом объем помощи, которую США предоставят Украине в рамках данной инициативы, превысит 300 миллионов долларов.

