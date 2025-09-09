Получить документы станет проще: в Перми установят новые постаматы МФЦ

В Прикамье расширяют сеть постаматов МФЦ — до конца года еще два появятся в торговых центрах Перми. Об этом сообщили специалисты краевого многофункционального центра.
«До конца года будут установлены еще два постамата МФЦ в крупных торговых центрах Перми. Они появятся в ТРК „Спешилов“ и ТЦ „Садовый“», — указано в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
Первый автоматизированный терминал ввели в эксплуатацию в 2023 году в центральном пермском отделении МФЦ по лица Куйбышева, 9. Вторая подобная станция появилась спустя год в ТРЦ «Планета». В текущем году третий постамат начал работу на территории торгового центра «Гипер Виват». Недавно аналогичные установки разместили в трех отделениях МФЦ Перми: «Мотовилихинском», «Свердловском» и «Орджоникидзевском», а также — в отделении Краснокамска.
Через постаматы граждане могут получить справки и документы по 29 различным государственным услугам. Наиболее востребованными из них являются выписки из ЕГРН, документы о присвоении адреса, ИНН, охотничий билет, справка о наличии или отсутствии судимости и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!