09 сентября 2025

Получить документы станет проще: в Перми установят новые постаматы МФЦ

В двух пермских ТЦ установят постаматы МФЦ до конца 2025 года
Этот способ дает возможность получателям услуг не терять время в очередях
В Прикамье расширяют сеть постаматов МФЦ — до конца года еще два появятся в торговых центрах Перми. Об этом сообщили специалисты краевого многофункционального центра.

«До конца года будут установлены еще два постамата МФЦ в крупных торговых центрах Перми. Они появятся в ТРК „Спешилов“ и ТЦ „Садовый“», — указано в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Первый автоматизированный терминал ввели в эксплуатацию в 2023 году в центральном пермском отделении МФЦ по лица Куйбышева, 9. Вторая подобная станция появилась спустя год в ТРЦ «Планета». В текущем году третий постамат начал работу на территории торгового центра «Гипер Виват». Недавно аналогичные установки разместили в трех отделениях МФЦ Перми: «Мотовилихинском», «Свердловском» и «Орджоникидзевском», а также — в отделении Краснокамска.

Через постаматы граждане могут получить справки и документы по 29 различным государственным услугам. Наиболее востребованными из них являются выписки из ЕГРН, документы о присвоении адреса, ИНН, охотничий билет, справка о наличии или отсутствии судимости и другие.

