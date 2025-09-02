Самозапрет на выдачу кредитов и сим-карт теперь можно установить в МФЦ Пермского края

Жители Пермского края могут установить запреты на выдачу кредитов и заключение договоров об оказании услуг сотовой связи через многофункциональные центры Пермского края. Об этом сообщается на сайте краевого МФЦ.
«Ранее подать такое заявление можно было только в электронном виде через портал „Госуслуги“. Такой способ особенно актуален тем, кто предпочитает обращаться за услугой в очном формате и не владеет навыками использования цифровых сервисов получения услуг», — рассказала начальник управления МФЦ Валерия Вязовая.
Чтобы оформить или снять самозапрет, нужно посетить МФЦ с паспортом и ИНН и заполнить заявление. Уведомление об установке или снятии запрета придет в личный кабинет на Госуслугах, но его также можно получить в МФЦ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае средний размер потребительского кредита в июне 2025 года составил 151,2 тысячи рублей, показав увеличение на 12,8% по сравнению с маем. Такие данные приводятся на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Такой рост позволил региону войти в число лидеров по динамике увеличения кредитов, уступив только Нижегородской области (+15,4%) и Приморскому краю (+13,8%).
