Аэропорты Польши закрыты из-за вторжения неизвестных объектов в воздушное пространство

Reuters: Польша закрыла несколько аэропортов из-за нарушения воздушных границ
Польша закрыл четыре аэропорта после сообщений о нарушении воздушного пространства страны
Аэропорты Варшавы и Жешува закрыты после вторжения неизвестных объектов в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США. Согласно поступившей информации, временно остановлена работа четырех воздушных гаваней.

«Проводится операция, направленная на выявление и обезвреживание этих объектов», — заявили журналистам в министерстве обороны Польши. Министерство обороны Польши подтвердило, что ситуация находится под контролем военных структур.

По данным FAA, решение о закрытии аэропортов принято в целях безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов. Также отмечается, что польские военные задействовали системы наблюдения и реагирования.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 7 сентября польские и союзные истребители также были подняты в воздух на фоне ракетных ударов по территории Украины. В ту же ночь воздушная тревога была объявлена по всей стране.

