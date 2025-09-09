09 сентября 2025

Отец погибшего 14-летнего хоккеиста из Асбеста находится на СВО

Отец мальчика выполняет боевые задачи на фронте
Отец мальчика выполняет боевые задачи на фронте
новость из сюжета
В Асбесте 14-летний хоккеист умер на тренировке

Отец погибшего 14-летнего игрока хоккейной команды «Хризотил» из Асбеста находится в зоне спецоперации на Украине. Семья подростка организовала сбор средств, рассказали представители детского и юношеского турнира «Ледокол».

«Папа подростка сейчас находится на СВО, и семье необходима поддержка в этот тяжелый момент. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким», — следует из поста в соцсетях организации.

Ребенку стало плохо во время тренировки. Тренер оперативно вызвал дежурного врача и второго наставника. Медики пытались реанимировать подростка, однако спасти его не удалось.

