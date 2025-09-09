09 сентября 2025

Скончавшийся 14-летний свердловский хоккеист был лучшим в команде

Мальчику стало плохо 9 сентября (архивное фото)
Мальчику стало плохо 9 сентября (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Асбесте 14-летний хоккеист умер на тренировке

Хоккеист-подросток из Асбеста, скончавшийся во время тренировки, был одним из лучших игроков в своей команде. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Хризотил».

«[Мальчик] занимался в нашей школе с 2017 года, принимал участие в областных и межрегиональных соревнованиях, являясь одним из лучших игроков. Память о нем будет всегда», — рассказали в команде.

О трагедии стало известно 9 сентября. По предварительным данным, мальчику стало плохо на тренировке. Силовики проводят проверку по данному ЧП.

