Скончавшийся 14-летний свердловский хоккеист был лучшим в команде

Мальчику стало плохо 9 сентября (архивное фото)
новость из сюжетаВ Асбесте 14-летний хоккеист умер на тренировке
Хоккеист-подросток из Асбеста, скончавшийся во время тренировки, был одним из лучших игроков в своей команде. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Хризотил».
«[Мальчик] занимался в нашей школе с 2017 года, принимал участие в областных и межрегиональных соревнованиях, являясь одним из лучших игроков. Память о нем будет всегда», — рассказали в команде.
О трагедии стало известно 9 сентября. По предварительным данным, мальчику стало плохо на тренировке. Силовики проводят проверку по данному ЧП.
