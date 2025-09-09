Мэр Серова (Свердловская область) Василий Сизиков стал жертвой пиар-атаки. Накануне в анонимных telegram-каналах появилось сообщение, что он якобы подал в отставку по собственному желанию из-за претензий правоохранителей. Источник URA.RU, близкий к резиденции губернатора, и сам Сизиков опровергли эту информацию.
«Это фейк. До 14 сентября (последний день выборов губернатора, — прим. URA.RU) никто увольняться не будет. [Василий] Сизиков продолжает работу на своем посту», — поделился собеседник. Сизиков также отметил, что заявление об отставке не писал.
Отставки мэра Серова требовали в марте. Тогда в местную думу было внесено представление о досрочном прекращении его полномочий из-за выявленных нарушений в декларации о доходах и расходах. Однако дума документ отклонила. На стороне Сизикова тогда были внутриполитический блок резиденции губернатора и полпред главы региона в Северном округе Александр Вервейн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!