Туск утверждает, что над Польшей были сбиты якобы российские дроны

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над Польшей якобы были сбиты российские беспилотники. В тот же день в Польше сообщали о нарушении воздушного пространства страны неизвестными дронами. Варшава не первый раз обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства, однако доказательств не предоставляла. Об этом сообщают журналисты.
«Над нашей территорией были сбиты дроны, которые представляли угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной НАТО», — голословно сказал Туск. его слова передает РИА Новости. При этом он не предоставил никаких доказательств о принадлежности беспилотников российской стороне.
По данным польской полиции, один из дронов был обнаружен в населенном пункте Чоснувка. Кроме того, поступила информация о падении обломков беспилотника на жилой дом в деревне Вырыки. Жертв и пострадавших нет. Официальные лица уточняют, что проводится расследование происхождения аппаратов и обстоятельств их появления в небе над Польшей. Туск после произошедшего собрал экстренное заседание правительства.
Причем Польша не в первый раз обвиняет РФ в похожих инцидентах. В 2022 году, например, на территорию Варшавы уже падали боеприпасы. Тогда погибли два человека. Изначально Польша заявляла о российском происхождении ракет, однако впоследствии экс-президент Анджей Дуда признал, что снаряды, вероятно, были выпущены украинской стороной для перехвата российских целей. Тогда также не было доказательств причастности России.
