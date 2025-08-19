После встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме встал вопрос о месте проведения встречи украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В последние дни в СМИ активно обсуждаются разные варианты локаций для этого события. Подробнее в материале URA.RU.
Рим, Женева, Ватикан или Хельсинки
Телеканал Sky News сообщил, что переговоры между Путиным, Трампом и Зеленским могут состояться в одном из европейских городов. В этом списке значатся такие места, как Рим и Женева. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу в Риме, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Женевы. По информации телеканала, как Путин, так и Трамп, а также Зеленский склоняются к Риму, рассматривая, помимо этого, возможность проведения переговоров в Ватикане.
Так же стоит отметить, что министры иностранных дел Италии и Швейцарии уже выразили готовность принять мероприятие на своих территориях. Европейские дипломаты также рассматривают Хельсинки как альтернативную кандидатуру.
Возможность проведения встречи в Венгрии
Согласно Reuters, высокопоставленный представитель администрации США отметил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии. Это предложение содержится на фоне обсуждений о мер для прекращения конфликта, где Трамп заявил о помощи США в обеспечении безопасности Украины.
Стамбул
Издание Milliyet сообщило, что встреча может пройти в Стамбуле, особенно с учетом того, что аэропорт имени Ататюрка может предложить подходящие условия для организации таких переговоров. Журналисты утверждают, что именно Турция может оперативно подготовить место для саммита, что делает аэропорт одним из удобных вариантов.
