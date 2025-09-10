Кадыров высказался о новой должности своего племянника в бывшем «Даноне»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал назначение своего племянника Ибрагима (Якуба) Закриева генеральным директором компании Health&Nutrition (бывшее АО "Данон Россия"). По словам Кадырова, он не намерен вмешиваться в бизнес своего родственника. Также глава Чечни высоко оценил его работу на посту министра сельского хозяйства Чечни. Об этом Кадыров заявил в разговоре с журналистами.
"Будучи министром сельского хозяйства в республике, он показал себя хорошим руководителем. Поэтому, наверное, управление активами передали ему. Я не собираюсь лезть в бизнес-дела, тем более моего племянника", — сказал Кадыров в разговоре с РИА Новости.
В беседе с журналистами Кадыров пояснил, что назначение Закриева связано с его профессиональным опытом и результатами работы на госслужбе. До перехода в бизнес Закриев занимал должность вице-премьера и министра сельского хозяйства Чеченской Республики. После передачи акций "Данон Россия" во временное управление Росимущества, именно ему доверили руководство компанией, сменившей название на Health&Nutrition.
АО "Данон Россия" ранее принадлежало зарубежным компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд". В июле 2023 года указом президента России Владимира Путина эти активы были переданы под контроль Росимущества. Новый этап в управлении предприятием стартовал с назначением Закриева на пост генерального директора — решение было официально объявлено после смены собственника и реструктуризации компании.
