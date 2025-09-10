Reuters: НАТО не считает инцидент в Польше с беспилотниками атакой

Альянс придерживается позиции, что произошедшее не является нападением на Польшу
НАТО не рассматривает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как атаку на страну-члена альянса. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

«НАТО не считает вторжение БПЛА на территорию Польши атакой», — говорится в материале. Альянс придерживается позиции, что произошедшее не является нападением на Варшаву. По словам источника, первоначальные данные якобы указывают на «преднамеренное вторжение российских БПЛА».

В материале отмечается, что в операции по реагированию на инцидент были задействованы силы нескольких стран НАТО: польские истребители F-16, нидерландский F-35, натовский самолет ДРЛО и итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Также упоминается об участии в операции немецкого ракетного комплекса Patriot, развернутого в Польше.

Ранее Варшава также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ с требованием разъяснить взрыв ракеты в деревне Пшеводув, расположенной недалеко от границы с Украиной. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства».

