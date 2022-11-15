15 ноября 2022

Посла России вызвали в МИД Польши с обвинениями во взрыве ракет

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
В МИД Польши заявили, что упавшая ракета была произведена в России Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России с требованием разъяснить взрыв ракеты в деревне Пшеводув, расположенной недалеко от границы с Украиной. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства».

«В связи с этим инцидентом министр иностранных дел профессор Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения», — говорится в сообщении на сайте польского МИДа. Ведомство утверждает, что упавшая ракета была якобы «российского производства».

Ранее СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничной польской деревне Пшеводув. В результате попадания снарядов в зернохранилище с последующим взрывом погибли два человека. В Минобороны РФ указывали, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. Кроме того, ВС РФ не производили ударов вблизи польско-украинской границы. По мнению военных экспертов, наиболее вероятно, что это были ракеты украинской зенитной системы С-300.

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России с требованием разъяснить взрыв ракеты в деревне Пшеводув, расположенной недалеко от границы с Украиной. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства». «В связи с этим инцидентом министр иностранных дел профессор Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения», — говорится в сообщении на сайте польского МИДа. Ведомство утверждает, что упавшая ракета была якобы «российского производства». Ранее СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничной польской деревне Пшеводув. В результате попадания снарядов в зернохранилище с последующим взрывом погибли два человека. В Минобороны РФ указывали, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. Кроме того, ВС РФ не производили ударов вблизи польско-украинской границы. По мнению военных экспертов, наиболее вероятно, что это были ракеты украинской зенитной системы С-300.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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