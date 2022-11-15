Посла России вызвали в МИД Польши с обвинениями во взрыве ракет

16 ноября 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

В МИД Польши заявили, что упавшая ракета была произведена в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России с требованием разъяснить взрыв ракеты в деревне Пшеводув, расположенной недалеко от границы с Украиной. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства». «В связи с этим инцидентом министр иностранных дел профессор Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения», — говорится в сообщении на сайте польского МИДа. Ведомство утверждает, что упавшая ракета была якобы «российского производства». Ранее СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничной польской деревне Пшеводув. В результате попадания снарядов в зернохранилище с последующим взрывом погибли два человека. В Минобороны РФ указывали, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. Кроме того, ВС РФ не производили ударов вблизи польско-украинской границы. По мнению военных экспертов, наиболее вероятно, что это были ракеты украинской зенитной системы С-300.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России с требованием разъяснить взрыв ракеты в деревне Пшеводув, расположенной недалеко от границы с Украиной. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства». «В связи с этим инцидентом министр иностранных дел профессор Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения», — говорится в сообщении на сайте польского МИДа. Ведомство утверждает, что упавшая ракета была якобы «российского производства». Ранее СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничной польской деревне Пшеводув. В результате попадания снарядов в зернохранилище с последующим взрывом погибли два человека. В Минобороны РФ указывали, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. Кроме того, ВС РФ не производили ударов вблизи польско-украинской границы. По мнению военных экспертов, наиболее вероятно, что это были ракеты украинской зенитной системы С-300.