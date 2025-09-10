Гладков рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ

В результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали двое мирных жителей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«При атаках беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара по автомобилю была ранена женщина, получившая минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.
По данным властей, бойцы самообороны доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, а транспортное средство было повреждено. Также упоминается, что за медицинской помощью обратился еще один пострадавший в Белгороде. Сообщается, что мужчина с диагнозом минно-взрывная травма и баротравма был госпитализирован в городскую больницу.
Кроме того, губернатор сообщил о повреждениях в поселке Дубовое Белгородского района, где после детонации беспилотника были повреждены фасады и остекление в двух многоквартирных домах. Отмечается, что информация о последствиях инцидентов продолжает уточняться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.