Гладков рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ

Гладков: при атаках беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гладков рассказал подробности атаки украинских БПЛА
Гладков рассказал подробности атаки украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали двое мирных жителей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«При атаках беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара по автомобилю была ранена женщина, получившая минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.

По данным властей, бойцы самообороны доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, а транспортное средство было повреждено. Также упоминается, что за медицинской помощью обратился еще один пострадавший в Белгороде. Сообщается, что мужчина с диагнозом минно-взрывная травма и баротравма был госпитализирован в городскую больницу.

Кроме того, губернатор сообщил о повреждениях в поселке Дубовое Белгородского района, где после детонации беспилотника были повреждены фасады и остекление в двух многоквартирных домах. Отмечается, что информация о последствиях инцидентов продолжает уточняться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали двое мирных жителей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «При атаках беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара по автомобилю была ранена женщина, получившая минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. По данным властей, бойцы самообороны доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, а транспортное средство было повреждено. Также упоминается, что за медицинской помощью обратился еще один пострадавший в Белгороде. Сообщается, что мужчина с диагнозом минно-взрывная травма и баротравма был госпитализирован в городскую больницу. Кроме того, губернатор сообщил о повреждениях в поселке Дубовое Белгородского района, где после детонации беспилотника были повреждены фасады и остекление в двух многоквартирных домах. Отмечается, что информация о последствиях инцидентов продолжает уточняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...