Питание осенью: что есть, чтобы не болеть и не толстеть — советы диетолога

Диетолог Никитина: осенью нужно отказываться от холодной еды и налегать на овощи
Холодные продукты, мороженое или напитки со льдом — путь к простудам и лишним килограммам осенью
Холодные продукты, мороженое или напитки со льдом — путь к простудам и лишним килограммам осенью

С наступлением холодов летний рацион становится опасным. Холодные продукты провоцируют простуду и набор веса, а жирная пища перегружает печень. Как питаться осенью, чтобы оставаться здоровым и энергичным? Об этом URA.RU рассказала нутрициолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.

От чего стоит отказаться осенью: список опасных продуктов

По словам нутрициолога Ларисы Никитиной, главная ошибка многих осенью — продолжать есть так же, как и летом. Холодные блюда, столь любимые в жару, становятся опасными для иммунитета.

1. Холодные продукты и напитки

«Холодные и сырые продукты, например, овощные салаты, окрошка, холодный свекольник, которые мы с радостью едим летом, осенью есть не рекомендуется. Вред от окрошки в холодный сезон очевиден: она слишком резко охлаждает организм изнутри. То же самое касается мороженого и напитков со льдом», — предупреждает Никитина.

Эксперт объясняет это просто: такая пища снижает внутреннюю температуру тела. Организму требуется энергия, чтобы согреться, что провоцирует повышенный аппетит и ведет к перееданию и набору веса. Кроме того, переохлаждение изнутри делает организм более уязвимым перед вирусами и простудными заболеваниями.

Осенью нужно пересмотреть свое питание
Осенью нужно пересмотреть свое питание
Фото:

2. Фастфуд и переработанные продукты

Вторую группу риска составляют жирные и переработанные продукты.

К ним относятся:

  • Фастфуд;
  • Копчености;
  • Колбасы и сосиски.

Они перегружают печень и ЖКТ, замедляют обмен веществ и также способствуют набору лишнего веса. «Печень — это наш главный фильтр. Здоровье всего организма начинается с ее чистоты. Вся пища, богатая консервантами и усилителями вкуса, заставляет ее работать на износ», — комментирует диетолог.

3. Сладости и рафинированные углеводы

Особое внимание специалист уделяет сахару и рафинированным углеводам (белая мука, выпечка). Их избыток провоцирует вялотекущие воспалительные процессы в организме, что особенно опасно осенью, когда иммунитет и так ослаблен под натиском вирусов и недостатка солнца.

Что включить в осенний рацион для здоровья и энергии

Как правильно питаться осенью? Нутрициолог советует сделать акцент на согревающих продуктах и теплой, приготовленной пище. Это основа рациона для иммунитета и главный принцип осеннего меню.

Теплая пища — основа осеннего меню

Идеальны для осени:

  • Горячие супы на костном бульоне;
  • Тушеные овощи и рагу;
  • Теплые салаты с запеченными корнеплодами — они становятся настоящим спасением для тех, кто ищет рецепты полезного и согревающего ужина;
  • Каши на воде или с добавлением топленого масла.

«Овощи как источник клетчатки, безусловно, нужны. Но если вы едите прохладный салат, основное блюдо обязательно должно быть теплым. Это поможет пищеварению и сохранит энергетический баланс», — советует Лариса Никитина.

Крайне полезно добавлять в блюда согревающие специи. Они не только согревают изнутри, но и обладают противовоспалительными свойствами.

Специи для осеннего иммунитета: ТОП-10 самых полезных

  1. Куркума. Содержит куркумин — мощное противовоспалительное средство. Совет: сочетайте с черным перцем для лучшего усвоения.
  2. Имбирь. Природный антисептик, отлично согревает и стимулирует кровообращение.
  3. Корица. Сильный антиоксидант, помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
  4. Чеснок. Натуральный антибиотик благодаря веществу аллицин. Важно: употреблять в свежем и измельченном виде.
  5. Гвоздика. Обладает антисептическим эффектом, особенно полезна для здоровья дыхательных путей.
  6. Черный перец. Содержит пиперин, который усиливает усвоение других полезных веществ из пищи.
  7. Кардамон. Помогает пищеварению и выведению токсинов, что напрямую влияет на иммунитет.
  8. Розмарин. Богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений.
  9. Паприка. Источник витамина С, обладает согревающим эффектом.
  10. Шафран. Мощный иммуномодулятор и природный антидепрессант.

«Не стоит забывать и о классических природных антисептиках — луке и чесноке, которые богаты фитонцидами. Главное правило — качество и умеренность. Выбирайте цельные специи и перемалывайте их самостоятельно, так вы сохраните максимум пользы», — комментирует Никитина.

Напитки лучше заменить на теплые витаминные чаи — идеально для иммунитета. Они не только согревают, но и поставляют организму необходимые витамины. Вот несколько вариантов, которые хорошо подстегнут защитные силы организма. Рецепт простой: в горячую воду или чай добавьте:

  • ягоды (облепиху, калину);
  • фрукты (яблоки, груши);
  • лимон, имбирь;
  • немного меда. 

Что касается алкоголя, эксперт отмечает: в очень умеренных количествах (не более 1 бокала хорошего красного вина) он может быть источником антиоксиданта ресвератрола (м ощный природный антиоксидант, который содержится в кожуре красного винограда, чернике, клюкве и арахисе, замедляет процессы старения и защищает клетки от повреждений. — Прим.ред.). Но превышение этой нормы превращает его во врага печени и иммунитета.

Пример осеннего меню на день

  • Завтрак: Теплая овсяная каша на воде или с добавлением кокосового молока с щепоткой корицы, печеным яблоком и ложкой ореховой пасты. Имбирный чай.
  • Обед: Горячий суп-пюре из тыквы или грибной суп с цельнозерновым хлебцем. Теплый салат из запеченной свеклы, с козьим сыром и рукколой.
  • Полдник: Запеченное яблоко с творогом и грецкими орехами. Травяной чай с облепихой.
  • Ужин: Тушеная с овощами (морковь, кабачок, лук) индейка или куриная грудка. В качестве гарнира — киноа или гречка.
  • Напитки в течение дня: Теплая вода с лимоном, имбирно-куркумовый чай, морс из клюквы или брусники без сахара (подогретый).

Это меню идеально соответствует принципам осеннего питания: все блюда теплые, питательные, содержат клетчатку, белок и полезные жиры.

