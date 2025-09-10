Возможное вступление Украины и Молдавии, а также ряда стран Западных Балкан в ЕС станет «новым воссоединением Европы». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Так как будущее Украины, Молдавии и Западных Балкан (республик бывшей Югославии) в нашем сообществе, давайте вместе совершим новое воссоединение Европы», — сказала фон дер Ляйен в своем ежегодном послании о положении дел в Евросоюзе, которое состоялось на сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, только «воссоединенная Европа» может быть по-настоящему единой и сильной.
Фон Дер Ляйен провела прямую аналогию между процессом расширения ЕС и историческим объединением Германии в 1990 году, когда ГДР присоединилась к ФРГ. Однако, комментируя такое сравнение, она не упомянула важный исторический факт: Украина и Молдавия ранее были республиками в составе СССР, а не отдельными государствами, как ГДР.
На сегодняшний день официальными кандидатами на вступление в Европейский союз являются несколько стран. Помимо Украины и Молдавии, которые получили этот статус в 2022 году, в списке кандидатов также находятся Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Северная Македония, Сербия и Турция. Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС в настоящее время сталкивается с трудностями. Главным препятствием стала позиция Венгрии, которая наложила вето на начало нового этапа переговоров с Киевом.
