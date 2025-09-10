В Перми приставы взыскали с безбилетников 3 млн рублей

В Перми жителям выписали штраф за не оплату проезда в общественном транспорте на сумму около 3 млн рублей. Всего в отношении безбилетников судебными приставами возбуждено порядка 1,5 тысячи исполнительных производств о взыскании штрафов. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
«В результате работы сотрудников органов принудительного исполнения в пользу департамента транспорта администрации Перми взыскано около 3 млн рублей», — сообщает пресс-служба управления.
Сейчас в Перми штраф за неоплаченный проезд составляет 2500 рублей, при повторном нарушении в течение года — 5000 рублей. Оплатить штраф можно в течение 60 дней, после истечения этого срока исполнительный документ о его взыскании передается в региональную службу судебных приставов.
