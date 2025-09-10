Как создать и найти каналы в Max

Возможность создавать свои каналы в Max появится после тестирования осенью 2025
Max — это российский кроссплатформенный мессенджер, разработанный компанией VK
Все больше россиян постепенно переходят на новый мессенджер Max, но пока не всем понятно, как им пользоваться. Многих волнует, как подписаться на каналы, искать интересный контент и можно ли создавать собственные площадки для публикаций. В материале URA.RU — что такое канал Max, как его найти и когда появится возможность создать собственный.

Что такое мессенджер Max и каналы Max

Max — это российский мессенджер, разработанный компанией VK. В июле 2025 года он получил статус национального мессенджера. Подобные платформы уже используются в Японии, Китае, Вьетнаме, Южной Корее. Max сочетает в себе функции обмена сообщениями, голосовых и видеозвонков, а также публикации контента. По сути, это аналог Telegram, но с дополнительными функциями: интеграцией аналитики, вложенными чатами внутри каналов и будущей возможностью подписки на контент.

А канал Max — это отдельная площадка внутри мессенджера для публикации постов, новостей, статей и блогов. Пользователи могут подписываться на каналы, чтобы следить за обновлениями от авторов и организаций, получать уведомления и участвовать в обсуждениях (когда эта функция появится).

Каналы Max появились в рамках тестирования платформы в июле 2025 года. Среди первых участников были крупные российские СМИ: ТАСС, «Коммерсант», РБК и спортивные издания — всего 50 тестировщиков. Цель создания каналов — дать пользователям удобный способ получать новости, развлечения и образовательный контент, а авторам — площадку для публикации и аналитики аудитории.

Категории и популярные каналы Max

На сегодня в Max доступно более 1000 каналов, объединенных в восемь категорий:

  • Развлечения — 200+ каналов
  • Технологии — 120+ каналов
  • Бизнес — 80+ каналов
  • Новости — 150+ каналов
  • Образование
  • Стиль жизни
  • Спорт
  • Игры

Среди популярных каналов — официальные источники вроде «Кремля» и ведомств, медийные лица и блогеры, телевизионные каналы, СМИ, маркетплейсы и другие.

Как найти и подписаться на канал Max

Поиск каналов в Max похож на Telegram:

  1. Вбиваете название или тему в строку поиска.
  2. Появляется вкладка «Каналы» с фиолетовой кнопкой-громкоговорителем.
  3. Нажимаете на интересующий канал и подписываетесь.

Каналы можно искать по названию, описанию или тематике. Также весь список доступен на сайте maxrider.ru.

Найти, какие есть сегодня каналы можно:

  • В приложении Max — вкладка «Каналы»
  • На сайте maxrider.ru, где можно отсортировать по категориям и популярности
  • Через поиск по названию или тематике в приложении.

Можно ли создать свой канал Max

На начало сентября функция создания каналов еще не доступна всем пользователям. Она находится в закрытом тестировании и доступна только приглашенным блогерам и компаниям. Ожидается, что публичный запуск возможности создания каналов состоится после тестирования осенью 2025 года.

Как создать канал, когда функция станет доступна:

  1. Установите приложение MAX и зарегистрируйтесь, указав номер телефона.
  2. Нажмите на кнопку «+» рядом с разделом чатов.
  3. Выберите опцию создания канала.
  4. Установите аватар, название и описание канала.
  5. Настройте приватность: (публичный или приватный канал).

А пока пользователи могут создать групповые чаты, которые можно использовать как временную площадку:

  • задать название и описание
  • закрепить приветственное сообщение
  • собрать аудиторию заранее

Когда функция откроется, группу можно будет легко перевести в полноценный канал с аналитикой, комментариями и подписками.

Дополнительные функции каналов Max

В будущем каналы Max будут включать:

  • Счетчики просмотров и статистику активности
  • Встроенные вложенные чаты
  • Комментарии к постам
  • Подписки и монетизацию контента
  • Планирование публикаций

