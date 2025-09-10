Как создать и найти каналы в Max

Все больше россиян постепенно переходят на новый мессенджер Max, но пока не всем понятно, как им пользоваться. Многих волнует, как подписаться на каналы, искать интересный контент и можно ли создавать собственные площадки для публикаций. В материале URA.RU — что такое канал Max, как его найти и когда появится возможность создать собственный.
Что такое мессенджер Max и каналы Max
Max — это российский мессенджер, разработанный компанией VK. В июле 2025 года он получил статус национального мессенджера. Подобные платформы уже используются в Японии, Китае, Вьетнаме, Южной Корее. Max сочетает в себе функции обмена сообщениями, голосовых и видеозвонков, а также публикации контента. По сути, это аналог Telegram, но с дополнительными функциями: интеграцией аналитики, вложенными чатами внутри каналов и будущей возможностью подписки на контент.
А канал Max — это отдельная площадка внутри мессенджера для публикации постов, новостей, статей и блогов. Пользователи могут подписываться на каналы, чтобы следить за обновлениями от авторов и организаций, получать уведомления и участвовать в обсуждениях (когда эта функция появится).
Каналы Max появились в рамках тестирования платформы в июле 2025 года. Среди первых участников были крупные российские СМИ: ТАСС, «Коммерсант», РБК и спортивные издания — всего 50 тестировщиков. Цель создания каналов — дать пользователям удобный способ получать новости, развлечения и образовательный контент, а авторам — площадку для публикации и аналитики аудитории.
Категории и популярные каналы Max
На сегодня в Max доступно более 1000 каналов, объединенных в восемь категорий:
- Развлечения — 200+ каналов
- Технологии — 120+ каналов
- Бизнес — 80+ каналов
- Новости — 150+ каналов
- Образование
- Стиль жизни
- Спорт
- Игры
Среди популярных каналов — официальные источники вроде «Кремля» и ведомств, медийные лица и блогеры, телевизионные каналы, СМИ, маркетплейсы и другие.
Как найти и подписаться на канал Max
Поиск каналов в Max похож на Telegram:
- Вбиваете название или тему в строку поиска.
- Появляется вкладка «Каналы» с фиолетовой кнопкой-громкоговорителем.
- Нажимаете на интересующий канал и подписываетесь.
Каналы можно искать по названию, описанию или тематике. Также весь список доступен на сайте maxrider.ru.
Найти, какие есть сегодня каналы можно:
- В приложении Max — вкладка «Каналы»
- На сайте maxrider.ru, где можно отсортировать по категориям и популярности
- Через поиск по названию или тематике в приложении.
Можно ли создать свой канал Max
На начало сентября функция создания каналов еще не доступна всем пользователям. Она находится в закрытом тестировании и доступна только приглашенным блогерам и компаниям. Ожидается, что публичный запуск возможности создания каналов состоится после тестирования осенью 2025 года.
Как создать канал, когда функция станет доступна:
- Установите приложение MAX и зарегистрируйтесь, указав номер телефона.
- Нажмите на кнопку «+» рядом с разделом чатов.
- Выберите опцию создания канала.
- Установите аватар, название и описание канала.
- Настройте приватность: (публичный или приватный канал).
А пока пользователи могут создать групповые чаты, которые можно использовать как временную площадку:
- задать название и описание
- закрепить приветственное сообщение
- собрать аудиторию заранее
Когда функция откроется, группу можно будет легко перевести в полноценный канал с аналитикой, комментариями и подписками.
Дополнительные функции каналов Max
В будущем каналы Max будут включать:
- Счетчики просмотров и статистику активности
- Встроенные вложенные чаты
- Комментарии к постам
- Подписки и монетизацию контента
- Планирование публикаций
