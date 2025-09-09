Правительство России открыло канал в MAX

Теперь все новости Правительства будут доступны для миллионов пользователей
Теперь все новости Правительства будут доступны для миллионов пользователей

Правительство РФ запустило официальный канал в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

«Запущен официальный канал в мессенджере MAX, где будет публиковаться все самое важное», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Теперь новости, решения, комментарии и отчеты о работе премьер-министра Михаила Мишустина и других членов правительства будут доступны в привычном для миллионов пользователей формате.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала о запуске официального канала президента РФ в мессенджере MAX. За первые сутки с момента открытия канал привлек свыше 150 тысяч подписчиков. Число пользователей, оформивших подписку на канал, достигло 152 тысяч.

