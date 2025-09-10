Свыше тысячи человек пострадали во время беспорядков в Непале

В Непале в ходе массовых протестов, получивших название «Революция поколения Z», пострадали 1 033 человека. Число погибших достигло 30. Об этом сообщает издание India Today. Разведывательные органы приведены в повышенную степень готовности, а меры безопасности ужесточены в связи с продолжающимися волнениями.
«В результате протестов, организованных поколением Z в Непале, 1033 человека получили ранения, а число погибших возросло до 30», — отмечает издание. Ситуация в Непале остается напряженной.
Акции протеста, охватившие крупнейшие города страны, продолжаются уже несколько дней и сопровождаются столкновениями между демонстрантами и силовыми структурами. Причиной масштабных беспорядков стал недавний запрет на работу в Непале популярных социальных сетей — Facebook*, Instagram*, WhatsApp* (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и YouTube. Протестующие выступают против ограничений доступа к привычным интернет-сервисам.
В ходе беспорядков участники протестов подожгли резиденцию экс-премьер-министра и Верховный суд страны. В результате пожара в резиденции политика погибла его жена. В Кремле ситуацию охарактеризовали как вышедшею из-под контроля.
*Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
