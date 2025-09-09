Khabarhub: Жена экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих

Жена бывшего премьер-министра Непала Джаланата Кханала, Раджьялакшми Читракар, скончалась после пожара, устроенного протестующими в ее доме в районе Даллу. Об этом сообщил непальский новостной портал Khabarhub.
«Раджьялакшми Читракар, жена бывшего премьер-министра Джаланата Кханала, погибла в результате поджога ее дома», — говорится в сообщении Khabarhub. Протестующие заперли женщину в здании, после чего подожгли дом. Пострадавшая была доставлена в ожоговую больницу Киртипура, где скончалась от полученных травм.
Причиной трагедии послужили массовые беспорядки, которые продолжаются в Катманду и других городах Непала. По последним данным в результате протестов погибло 22 человека, еще 500 человек получили ранения. Поводом для масштабных протестов стал недавний запрет на работу в Непале популярных социальных сетей — Facebook*, Instagram*, WhatsApp* (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и YouTube.
Резиденции высокопоставленных чиновников подверглись атакам со стороны участников акций, так же как и сами политики. Так агрессивная толпа напала на Министра финансов страны. Некоторые члены правительства были эвакуированы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происходящего.
*Социальные сети Facebook, Instagram, WhatsApp принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
