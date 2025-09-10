Кремль — URA.RU: ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля

Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о массовых протестах в стране.
«Какой-либо информации относительно внешнего вмешательства у нас нет. Мы видим, что ситуация фактически вышла из-под контроля. И, конечно, мы в данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов — для нас в первую очередь, включая российских туристов, которые находятся и могут находиться на территории Непала», — сказал Песков.
В Непале обострился политический кризис. В стране прошли массовые протесты молодежи, названные в СМИ «Революция поколения Z». Беспорядки произошли на фоне запрета ряда соцсетей. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Они подожгли его резиденцию 9 сентября, здание парламента, ряд других правительственных зданий. Премьер Непал подал в отставку.
