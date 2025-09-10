Кремль — URA.RU: ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля

Песков заявил, что Россия желает Непалу скорейшего восстановления порядка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявил Дмитрий Песков
Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о массовых протестах в стране.

«Какой-либо информации относительно внешнего вмешательства у нас нет. Мы видим, что ситуация фактически вышла из-под контроля. И, конечно, мы в данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов — для нас в первую очередь, включая российских туристов, которые находятся и могут находиться на территории Непала», — сказал Песков.

В Непале обострился политический кризис. В стране прошли массовые протесты молодежи, названные в СМИ «Революция поколения Z». Беспорядки произошли на фоне запрета ряда соцсетей. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Они подожгли его резиденцию 9 сентября, здание парламента, ряд других правительственных зданий. Премьер Непал подал в отставку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о массовых протестах в стране. «Какой-либо информации относительно внешнего вмешательства у нас нет. Мы видим, что ситуация фактически вышла из-под контроля. И, конечно, мы в данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов — для нас в первую очередь, включая российских туристов, которые находятся и могут находиться на территории Непала», — сказал Песков. В Непале обострился политический кризис. В стране прошли массовые протесты молодежи, названные в СМИ «Революция поколения Z». Беспорядки произошли на фоне запрета ряда соцсетей. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Они подожгли его резиденцию 9 сентября, здание парламента, ряд других правительственных зданий. Премьер Непал подал в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...