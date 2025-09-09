В Катманду протестующие подожгли Верховный суд Непала. Об этом сообщает портал Khabarhub.
«Катманду — Здание Верховного суда было подожжено во время протеста „Гэндзи Пуста“», — сообщил местный портал. Там же сообщили, что участники беспорядков разбили и подожгли автомобили, припаркованные у здания суда.
Также демонстранты разрушили и подожгли здание Генеральной прокуратуры. Уничтожены и материалы уголовных дел из Генеральной прокуратуры, Специального суда и Окружного суда Катманду.
Ранее сообщалось, что в результате протестов погибло 22 человека, еще 500 человек получили ранения. Поводом для масштабных протестов стал недавний запрет на работу в Непале популярных социальных сетей — Facebook*, Instagram*, WhatsApp* (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и YouTube.
Протестующие в ходе беспорядков подожгли резиденцию премьер-министра. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, а в отдельных районах столицы фиксировались перестрелки между демонстрантами и силовиками. В ответ на происходящее вечером 8 сентября власти приняли решение о восстановлении доступа к социальным сетям с целью стабилизации обстановки.
*Социальные сети Facebook, Instagram, WhatsApp принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.