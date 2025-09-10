МВД: фигуранты дела о курских фортификациях построили опорные пункты на 10%

Завершено предварительное следствие по уголовному делу о хищении более 152 миллионов рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Сообщается, что средства были предназначены для возведения двух взводных опорных пунктов пограничной службы в Глушковском районе, однако фактически объекты были построены лишь на 10%.
Уточняется, что в деле фигурируют бывшие руководители Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, а также генеральный директор компании-подрядчика «КТК Сервис» Андрей Воловиков. По версии следствия, подрядная организация не имела необходимого персонала и техники, а полученные средства были направлены на личные цели и взятки чиновникам.
Отмечается, что дело также затрагивает бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, которые подозреваются в хищении 1 миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений. Напомним, что приграничные районы Курской области находились под оккупацией ВСУ с августа 2024 по апрель 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.