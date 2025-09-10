МВД Польши сообщило о найденных обломках беспилотников

МВД Польши: в 10 населенных пунктах обнаружены обломки беспилотников
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Обломки беспилотников были обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.

«Мы можем подтвердить обнаружение обломков дронов в 10 местах», — написала Галецкая на своей странице в соцсети Х. Она добавила, что среди мест называются Чоснувка, Чесники, Кшивовежба-Колония и другие населенные пункты. Отмечается, что на данный момент не поступало сообщений о пострадавших в результате падения обломков.

Польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявлял о сбитии над территорией страны «представлявших опасность российских дронов», однако не предоставил доказательств их происхождения. В свою очередь, российские официальные лица, включая временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, опровергли эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны.

В то же время Минобороны России заявило об отсутствии планов поражать объекты на территории Польши во время ударов по предприятиям ВПК Украины. Сообщается, что ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по данному вопросу. Кроме того, белорусская сторона сообщила о взаимных оповещениях с Польшей и Литвой относительно приближения беспилотников к границам, а также об уничтожении части дронов силами ПВО Белоруссии.

