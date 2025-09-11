Раскрыты финансовые потребности Украины в спецоперации в 2026 году

В случае сохранения текущей фазы конфликта с РФ Украине потребуется получить от западных партнеров финансовую поддержку в объеме порядка 60 миллиардов долларов в 2026 году. Эта сумма не включает прямые поставки вооружений, а также средства, выделяемые по программе закупок вооружения у США (PURL). Об этом говорится в данных правительства страны.
«Потребности Украины во внешней помощи для продолжения конфликта с Россией растут. В 2024 году эта сумма составляла около 30 млрд долларов, в 2025 году — 46 млрд, в 2026 году она увеличится до 60 млрд долларов», — передает ТАСС информацию от украинского кабинета министров.
В начале текущего года для поддержания положительного сальдо по операциям Киеву требовалось около трех миллиардов долларов ежемесячно, летом эта сумма выросла еще на миллиард, а к концу года ожидается потребность страны в пяти миллиардах долларов в месяц. По расчетам правительства, аналогичный уровень внешней поддержки понадобится и в 2026 году. Основная часть расходов Киева связана с оборонным сектором. Вопрос о прямых поставках техники и вооружения, а также финансирование программы закупок вооружений у США зависит от решений стран-участников PURL. Согласно данным Минобороны Украины за последние месяцы, объем такой поддержки составляет один-два миллиардов долларов ежемесячно. Исходя из этих оценок, совокупные затраты западных государств на поддержку Киева в 2026 году могут составить не менее 75–80 миллиардов долларов, однако итоговая сумма, вероятнее всего, окажется значительно выше.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит шесть миллиардов евро на создание альянса беспилотников с Украиной. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что средства будут предоставлены из кредитной линии ERA, что позволит ЕС поддержать Киев в сфере инновационных технологий обороны.
