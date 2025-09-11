«Это так больно»: близкий друг Чарли Кирка заявил о бессмысленном убийстве активиста

Убийство американского активиста Чарли Кирка было бессмысленным. Такое мнение выразил его близкий друг и сенатор от штата Оклахома Маркивейн Маллин.
«Это больно, потому что это было так бессмысленно", — заявил Маллин в интервью CNN. Он отметил, что за случившееся несут ответственность все: республиканцы, демократы, новостные издания как левого, так и правого толка.
Политик также выразил глубокую скорбь по поводу случившегося. Он также добавил, что Чарли Кирк был человеком с твердой позицией и сторонником традиционных ценностей.
Чарли Кирк был тяжело ранен во время публичного выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Он скончался прямо в больнице. По подозрению в нападении задержан член Демократической партии Майкл Маллинсон. Политики обеих партий осудили покушение, а президент США Дональд Трамп даже распорядился приспустить государственные флаги в память о погибшем. Расследование инцидента продолжается.
