Волочкова рассказала, как собственная мать портила ее жизнь

Волочкова призналась, что ее собственная мать ей завидовала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волочкова призналась, что всю жизнь стремилась, чтобы ее родители ни в чем не нуждались
Волочкова призналась, что всю жизнь стремилась, чтобы ее родители ни в чем не нуждались Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь заявила о сложных отношениях с матерью, Тамарой Волочковой. По словам экс-примы Большого театра, ее мать вмешивалась в ее личную жизнь и использовала ее известность для собственной популярности. Об этом пишет Общественная служба новостей (ОСН).

«Обо мне она вспоминала, когда ей что-то нужно было от меня. Кроме того, именно мама сделала все, чтобы испортить отношения между мной и моими любимыми мужчинами. Это все признаки зависти и предательства», — сообщила Волочкова в разговоре с ОСН.

Экс-прима Большого театра сообщила, что в настоящее время ее мать полностью обеспечивается за ее счет. По словам Волочковой, мать проживает в подаренной ею квартире. Она сообщила, что в настоящее время ее отношения с родственницей остаются нейтральными. 

«Нет никаких отношений особых. Мне очень сложно говорить об этом, потому что обида душит», — поделилась Анастасия Волочкова.

Ранее балерина рассказала, что никогда больше не выйдет замуж. Тем самым экс-прима Большого театра опровергла слухи о возможном браке с арабским шейхом. Как отметила Волочкова, в жизни ей и так хватило подобных событий. Ранее URA.RU также сообщало, что балерина емко ответила на слухи о романе с «молодым альфонсом».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская балерина Анастасия Волочкова вновь заявила о сложных отношениях с матерью, Тамарой Волочковой. По словам экс-примы Большого театра, ее мать вмешивалась в ее личную жизнь и использовала ее известность для собственной популярности. Об этом пишет Общественная служба новостей (ОСН). «Обо мне она вспоминала, когда ей что-то нужно было от меня. Кроме того, именно мама сделала все, чтобы испортить отношения между мной и моими любимыми мужчинами. Это все признаки зависти и предательства», — сообщила Волочкова в разговоре с ОСН. Экс-прима Большого театра сообщила, что в настоящее время ее мать полностью обеспечивается за ее счет. По словам Волочковой, мать проживает в подаренной ею квартире. Она сообщила, что в настоящее время ее отношения с родственницей остаются нейтральными.  «Нет никаких отношений особых. Мне очень сложно говорить об этом, потому что обида душит», — поделилась Анастасия Волочкова. Ранее балерина рассказала, что никогда больше не выйдет замуж. Тем самым экс-прима Большого театра опровергла слухи о возможном браке с арабским шейхом. Как отметила Волочкова, в жизни ей и так хватило подобных событий. Ранее URA.RU также сообщало, что балерина емко ответила на слухи о романе с «молодым альфонсом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...