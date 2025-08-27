Волочкова рассказала, как собственная мать портила ее жизнь

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь заявила о сложных отношениях с матерью, Тамарой Волочковой. По словам экс-примы Большого театра, ее мать вмешивалась в ее личную жизнь и использовала ее известность для собственной популярности. Об этом пишет Общественная служба новостей (ОСН).
«Обо мне она вспоминала, когда ей что-то нужно было от меня. Кроме того, именно мама сделала все, чтобы испортить отношения между мной и моими любимыми мужчинами. Это все признаки зависти и предательства», — сообщила Волочкова в разговоре с ОСН.
Экс-прима Большого театра сообщила, что в настоящее время ее мать полностью обеспечивается за ее счет. По словам Волочковой, мать проживает в подаренной ею квартире. Она сообщила, что в настоящее время ее отношения с родственницей остаются нейтральными.
«Нет никаких отношений особых. Мне очень сложно говорить об этом, потому что обида душит», — поделилась Анастасия Волочкова.
Ранее балерина рассказала, что никогда больше не выйдет замуж. Тем самым экс-прима Большого театра опровергла слухи о возможном браке с арабским шейхом. Как отметила Волочкова, в жизни ей и так хватило подобных событий. Ранее URA.RU также сообщало, что балерина емко ответила на слухи о романе с «молодым альфонсом».
