10 сентября 2025

Создатель Superjet ушел с поста главы совета директоров УЗГА

Михаил Погосян покинул пост председателя совета директоров УЗГА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погосян остался в составе совета директоров УЗГА
Погосян остался в составе совета директоров УЗГА Фото:

Ректор Московского авиационного института (МАИ) и создатель проекта Sukhoi Superjet Михаил Погосян ушел с поста председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). При этом он останется в составе коллегии, рассказал источник, близкий к одному из акционеров УЗГА.

«Место Погосяна занял генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков», — передает издание «Ведомости» слова собеседника. Насенков возглавляет холдинг с 2016 года.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УЗГА. Там от комментариев воздержались.

Совет директоров предприятия Погосян возглавил в январе 2025 года. Он занимался курированием гражданских проектов и вопросами финансирования завода. В команду он привлек нового главу инженерного центра Андрея Недосекина, до этого занимавшего должность замдиректора ОКБ им. Микояна. Предшественником Погосян был Вадим Бадеха, который в ноябре 2024-го стал гендиректором «Яковлева».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ректор Московского авиационного института (МАИ) и создатель проекта Sukhoi Superjet Михаил Погосян ушел с поста председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). При этом он останется в составе коллегии, рассказал источник, близкий к одному из акционеров УЗГА. «Место Погосяна занял генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков», — передает издание «Ведомости» слова собеседника. Насенков возглавляет холдинг с 2016 года. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УЗГА. Там от комментариев воздержались. Совет директоров предприятия Погосян возглавил в январе 2025 года. Он занимался курированием гражданских проектов и вопросами финансирования завода. В команду он привлек нового главу инженерного центра Андрея Недосекина, до этого занимавшего должность замдиректора ОКБ им. Микояна. Предшественником Погосян был Вадим Бадеха, который в ноябре 2024-го стал гендиректором «Яковлева».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...