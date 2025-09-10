Создатель Superjet ушел с поста главы совета директоров УЗГА

Ректор Московского авиационного института (МАИ) и создатель проекта Sukhoi Superjet Михаил Погосян ушел с поста председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). При этом он останется в составе коллегии, рассказал источник, близкий к одному из акционеров УЗГА.
«Место Погосяна занял генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков», — передает издание «Ведомости» слова собеседника. Насенков возглавляет холдинг с 2016 года.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УЗГА. Там от комментариев воздержались.
Совет директоров предприятия Погосян возглавил в январе 2025 года. Он занимался курированием гражданских проектов и вопросами финансирования завода. В команду он привлек нового главу инженерного центра Андрея Недосекина, до этого занимавшего должность замдиректора ОКБ им. Микояна. Предшественником Погосян был Вадим Бадеха, который в ноябре 2024-го стал гендиректором «Яковлева».
