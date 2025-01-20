Создатель Superjet возглавит уральский авиазавод

Ректор Московского авиационного института (МАИ) и создатель проекта Sukhoi Superjet Михаил Погосян возглавит совет директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Он займется курированием гражданских проектов и вопросами финансирования завода.
«Ректор МАИ Михаил Погосян будет руководить советом директоров УЗГА», — передает газета «Коммерсант». Ему пророчат курирование гражданских проектов и вопросы финансирования, а также вывод невоенных проектов из кризиса и более четкое их разделение.
Кроме того, Погосян привлек в команду УЗГА нового главу инженерного центра Андрея Недосекина, до этого занимавшего должность замдиректора ОКБ им. Микояна. Ранее советом директоров руководил Вадим Бадеха, который с ноября стал гендиректором «Яковлева».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу завода за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
УЗГА — одно из стратегически важных для страны предприятий, к нему приковано особое внимание федеральных чиновников. Завод производит региональные самолеты «Ладога» и «Байкал». Последний должен заменить советские лайнеры АН-2, которые на данный момент считаются технически устаревшими.
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