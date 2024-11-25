Чем занимались главы компаний по производству самолетов «Яковлев» и «Туполев»

Генеральный директор компании «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. На место Богинского назначен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Новым руководителем «Туполева» станет замдиректора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Подробности об этих кадровых переменах — в материале URA.RU.
Чем занимаются компании
Компании «Яковлев» и «Туполев» играют ключевую роль в авиастроительной отрасли России. «Яковлев» объединяет производственные мощности таких предприятий, как одноименный завод в Комсомольске-на-Амуре и Иркутский авиационный завод. Основное внимание этой компании уделяется выпуску учебно-тренировочных самолетов, таких как Як-152, а также разработке пассажирских самолетов, включая новейшую модель МС-21 и импортозамещенную версию Superjet 100.
С другой стороны, «Туполев» специализируется на проектировании и производстве ракетоносцев и самолетов специального назначения. Эта компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации ОАК, а ее филиал, Казанский авиационный завод, выпускает пассажирские самолеты Ту-214. Оба предприятия находятся в центре выполнения задач по импортозамещению и созданию конкурентоспособного пассажирского авиастроения в стране.
Что делали Богинский и Тимофеев на этих постах
Компания «Яковлев» под руководством Андрея Богинского активно развивала авиастроение. Основной проект — среднемагистральный самолет МС-21. В декабре 2023 года успешные испытания аварийной эвакуации позволили увеличить количество пассажиров до 211. В мае 2024 года был разработан курс повышения квалификации для специалистов, не связанных с авиацией, по МС-21.
Другой важный проект — ближнемагистральный самолет SJ-100, первый полет которого состоялся в августе 2023 года, а заводские испытания завершились в апреле 2024 года. Также разрабатывается учебно-тренировочный самолет Як-152 для подготовки летчиков. По информации издания «Коммерсант», причиной его увольнения могли стать неудачи в программах гражданской авиации, что создало давление с боку правительства.
Тимофеев управлял компанией всего десять месяцев. Авиационный эксперт Алексей Захаров отметил, что Тимофеев проявил открытость в начале своей работы, честно рассказывая о ситуации в компании, что было довольно смелым шагом.
Кто их заменит
Согласно официальному сообщению ОАК, пост гендиректора «Яковлева» теперь займет Вадим Бадеха. Это назначение призвано усилить контроль и изменить подход к выполнению гражданских программ. В свою очередь, управлять «Туполевым» будет Александр Бобрышев, который ранее занимал этот пост и теперь вновь принимает на себя обязанности, сосредоточенные на стратегической авиации.
Реорганизация руководства направлена на концентрацию ресурсов и обеспечение оперативного выполнения важнейших задач, таких как сертификация и запуск серийного производства новых гражданских самолетов. В ОАК подчеркивают, что такие меры помогут более эффективно управлять процессами и достигать поставленных целей в условиях экономических и политических вызовов.
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