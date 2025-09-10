Больше 100 ресторанов Екатеринбурга поборются за статус самого лучшего в Уральском федеральном округе. Также в лонг-лист всероссийской национальной премии Where To Eat попали заведения за пределами столицы Урала.
Всего жюри выбрало 197 гастроточек по всему Уралу, 101 находятся в Екатеринбурге. Кроме этого, жюри отметило «Гастрономическую столовую №1» в Камышлове, «ТАО Берег» в Сысерти, «Лесной» в поселке Верхняя Сысерть и «Карасик» в деревне Каменка.
Итоговые списки премии формируются по результатам тайного голосования, в котором участвуют профессионалы ресторанного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Лучшее заведение Урала выберут 16 октября в Екатеринбурге.
