10 сентября 2025

Больше 100 ресторанов из Екатеринбурга попали в топ главной ресторанной премии России. Список

Лучшими в УрФО стали больше 100 ресторанов из Екатеринбурга
Лучший ресторан Урала выберут 16 октября
Лучший ресторан Урала выберут 16 октября Фото:

Больше 100 ресторанов Екатеринбурга поборются за статус самого лучшего в Уральском федеральном округе. Также в лонг-лист всероссийской национальной премии Where To Eat попали заведения за пределами столицы Урала.

Всего жюри выбрало 197 гастроточек по всему Уралу, 101 находятся в Екатеринбурге. Кроме этого, жюри отметило «Гастрономическую столовую №1» в Камышлове, «ТАО Берег» в Сысерти, «Лесной» в поселке Верхняя Сысерть и «Карасик» в деревне Каменка.

Итоговые списки премии формируются по результатам тайного голосования, в котором участвуют профессионалы ресторанного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Лучшее заведение Урала выберут 16 октября в Екатеринбурге.

