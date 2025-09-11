В сети нашли пророческую цитату застреленного в Юте Кирка об оружии в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Активист Кирк заявлял, что смерть от оружия является необходимым злом для сохранения в США права на его ношение
Активист Кирк заявлял, что смерть от оружия является необходимым злом для сохранения в США права на его ношение Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Американский консервативный активист Чарли Кирк, погибший сегодня в результате огнестрельного ранения, ранее высказывался о том, что человеческие жертвы, связанные с применением оружия, являются неизбежной платой за сохранение права на его хранение и ношение в США. Подобное заявление Кирк сделал примерно через неделю после трагедии в школе города Нашвилл.

«Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально», — заявлял он на публичном мероприятии в апреле 2023 года. Информацию передает РИА Новости. 

Активист также отмечал, что в обществе, где граждане вооружены, полностью избежать смертей от огнестрельного оружия невозможно. Трагедия с Чарли Кирком произошла во время его публичного выступления в Университете штата Юта. Злоумышленник выстрелил ему в область шеи. Позднее мужчина скончался в больнице. 

В рядах Демократической партии на фоне этого возникли разногласия относительно того, по какой причине убийства, связанные с менее известными лицами, не вызывают такого же общественного отклика, как гибель консервативного активиста. Эта ситуация спровоцировала дебаты в Конгрессе и вызвала обвинения в попытках использовать трагические события в интересах политической борьбы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский консервативный активист Чарли Кирк, погибший сегодня в результате огнестрельного ранения, ранее высказывался о том, что человеческие жертвы, связанные с применением оружия, являются неизбежной платой за сохранение права на его хранение и ношение в США. Подобное заявление Кирк сделал примерно через неделю после трагедии в школе города Нашвилл. «Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально», — заявлял он на публичном мероприятии в апреле 2023 года. Информацию передает РИА Новости.  Активист также отмечал, что в обществе, где граждане вооружены, полностью избежать смертей от огнестрельного оружия невозможно. Трагедия с Чарли Кирком произошла во время его публичного выступления в Университете штата Юта. Злоумышленник выстрелил ему в область шеи. Позднее мужчина скончался в больнице.  В рядах Демократической партии на фоне этого возникли разногласия относительно того, по какой причине убийства, связанные с менее известными лицами, не вызывают такого же общественного отклика, как гибель консервативного активиста. Эта ситуация спровоцировала дебаты в Конгрессе и вызвала обвинения в попытках использовать трагические события в интересах политической борьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...