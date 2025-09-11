В сети нашли пророческую цитату застреленного в Юте Кирка об оружии в США

Американский консервативный активист Чарли Кирк, погибший сегодня в результате огнестрельного ранения, ранее высказывался о том, что человеческие жертвы, связанные с применением оружия, являются неизбежной платой за сохранение права на его хранение и ношение в США. Подобное заявление Кирк сделал примерно через неделю после трагедии в школе города Нашвилл.
«Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально», — заявлял он на публичном мероприятии в апреле 2023 года. Информацию передает РИА Новости.
Активист также отмечал, что в обществе, где граждане вооружены, полностью избежать смертей от огнестрельного оружия невозможно. Трагедия с Чарли Кирком произошла во время его публичного выступления в Университете штата Юта. Злоумышленник выстрелил ему в область шеи. Позднее мужчина скончался в больнице.
В рядах Демократической партии на фоне этого возникли разногласия относительно того, по какой причине убийства, связанные с менее известными лицами, не вызывают такого же общественного отклика, как гибель консервативного активиста. Эта ситуация спровоцировала дебаты в Конгрессе и вызвала обвинения в попытках использовать трагические события в интересах политической борьбы.
