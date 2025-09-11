Университет долины Юта временно закрыли после убийства Чарли Кирка

Экзамены в университете штата Юта перенесут (архивное фото)
Экзамены в университете штата Юта перенесут (архивное фото) Фото:
Университет штата Юта, на территории которого был убит американский политический активист Чарли Кирк, приостановит свою работу до 15 сентября. Согласно заявлению учебного заведения, все экзамены будут перенесены, а сроки сдачи заданий студентов продлят. Администрация вуза также выразила соболезнования родственникам погибшего.

«Мы шокированы и огорчены трагической кончиной Чарли Кирка, который был гостем в нашем кампусе. Наши сердца вместе с его семьей. Кампусы Университета долины Юта будут закрыты с 11 по 14 сентября до понедельника 15 сентября. Все занятия, очные или онлайн, университетские мероприятия, работа администрации будут приостановлены», — говорится в сообщении на сайте университета.

Сторонник лидера США Дональда Трампа — Чарли Кирк, получивший смертельное огнестрельное ранение во время публичного мероприятия в учебном заведении, был известен своей критикой поддержки Украины. Он неоднократно называл президента Украины Владимира Зеленского препятствием для установления мира, а также утверждал, что тот является «марионеткой ЦРУ»

Эта трагедия не является единственным случаем нападения на политиков, выступающих против предоставления помощи Киеву. В 2024 году радикально настроенный сторонник Украины предпринял попытку покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. После нападения он оказался в критическом состоянии в больнице. Также в течение того же года было зафиксировано две попытки убийства Дональда Трампа.

