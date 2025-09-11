Убитый сегодня в ходе публичного выступления в университете штата Юта соратник лидера США Дональда Трампа — Чарли Кирк — называл президента Украины Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ. Такие данные приводят журналисты.
«Трамп знает правду о Зеленском. Он марионетка ЦРУ, которая повела собственный народ на ненужную бойню», — говорил Кирк. Информацию передает РИА Новости.
Также консервативный активист был известен своей критикой оказания военной поддержки Киева и неоднократно называл Владимира Зеленского препятствием на пути к урегулированию конфликта. По его словам, президент Украины демонстрирует несогласие с мирными инициативами со стороны США.
При этом, как заявлял Кирк, что вопрос о Крыме закрыт — этот регион невозможно забрать у России. «Он (Крым — прим. URA.RU) всегда был частью России. Он никогда не должен был быть передан», — отмечал активист.
Убийство Чарли Кирка произошло в тот момент, когда он вел разговор с аудиторией на митинге в университете штата Юта. Подозреваемый в совершении нападения уже задержан правоохранителями. Также американский лидер заявил, что после убийства своего соратника намерен привлечь к ответственности всех причастных к преследованиям по политическим мотивам.
