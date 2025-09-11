Убитый Чарли Кирк называл Зеленского марионеткой ЦРУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чарли Кирк заявлял, что американский лидер не знает правду о Зеленском
Чарли Кирк заявлял, что американский лидер не знает правду о Зеленском Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Убитый сегодня в ходе публичного выступления в университете штата Юта соратник лидера США Дональда Трампа — Чарли Кирк — называл президента Украины Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ. Такие данные приводят журналисты. 

«Трамп знает правду о Зеленском. Он марионетка ЦРУ, которая повела собственный народ на ненужную бойню», — говорил Кирк. Информацию передает РИА Новости. 

Также консервативный активист был известен своей критикой оказания военной поддержки Киева и неоднократно называл Владимира Зеленского препятствием на пути к урегулированию конфликта. По его словам, президент Украины демонстрирует несогласие с мирными инициативами со стороны США.

При этом, как заявлял Кирк, что вопрос о Крыме закрыт — этот регион невозможно забрать у России. «Он (Крым — прим. URA.RU) всегда был частью России. Он никогда не должен был быть передан», — отмечал активист. 

Убийство Чарли Кирка произошло в тот момент, когда он вел разговор с аудиторией на митинге в университете штата Юта. Подозреваемый в совершении нападения уже задержан правоохранителями. Также американский лидер заявил, что после убийства своего соратника намерен привлечь к ответственности всех причастных к преследованиям по политическим мотивам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Убитый сегодня в ходе публичного выступления в университете штата Юта соратник лидера США Дональда Трампа — Чарли Кирк — называл президента Украины Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ. Такие данные приводят журналисты.  «Трамп знает правду о Зеленском. Он марионетка ЦРУ, которая повела собственный народ на ненужную бойню», — говорил Кирк. Информацию передает РИА Новости.  Также консервативный активист был известен своей критикой оказания военной поддержки Киева и неоднократно называл Владимира Зеленского препятствием на пути к урегулированию конфликта. По его словам, президент Украины демонстрирует несогласие с мирными инициативами со стороны США. При этом, как заявлял Кирк, что вопрос о Крыме закрыт — этот регион невозможно забрать у России. «Он (Крым — прим. URA.RU) всегда был частью России. Он никогда не должен был быть передан», — отмечал активист.  Убийство Чарли Кирка произошло в тот момент, когда он вел разговор с аудиторией на митинге в университете штата Юта. Подозреваемый в совершении нападения уже задержан правоохранителями. Также американский лидер заявил, что после убийства своего соратника намерен привлечь к ответственности всех причастных к преследованиям по политическим мотивам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...