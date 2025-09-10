Екатеринбуржец со сломанной ногой застрял в горах Таджикистана

В Таджикистане 8 сентября 44-летний турист Антон Телецин из Екатеринбурга сломал ногу при падении с высоты в горах на северо-западе страны. Там он находился два дня, пока к нему не прибыли сотрудники спасательной службы, рассказали представители группы быстрого реагирования Согдийской области в Зеравшане.
«При осмотре выяснилось, что турист сломал ногу при падении с высоты. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия», — следует из поста спасателей в соцсетях.
Выяснилось, что Телецин поскользнулся на горе и упал. Туристы, вместе с которыми он шел, вызвали на место спасателей. Благодаря координатам им удалось добраться до места ЧП. Пострадавшего эвакуировали 10 сентября.
Сперва туриста доставили в местное село Вору, откуда он попал в Центральную больницу города Пенджикента. Телецину оказали всю необходимую медпомощь. Сейчас он проходит курс восстановления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!