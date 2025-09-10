10 сентября 2025

Екатеринбуржец со сломанной ногой застрял в горах Таджикистана

Пострадавшего туриста госпитализировали (архивное фото)
Пострадавшего туриста госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Таджикистане 8 сентября 44-летний турист Антон Телецин из Екатеринбурга сломал ногу при падении с высоты в горах на северо-западе страны. Там он находился два дня, пока к нему не прибыли сотрудники спасательной службы, рассказали представители группы быстрого реагирования Согдийской области в Зеравшане.

«При осмотре выяснилось, что турист сломал ногу при падении с высоты. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия», — следует из поста спасателей в соцсетях.

Выяснилось, что Телецин поскользнулся на горе и упал. Туристы, вместе с которыми он шел, вызвали на место спасателей. Благодаря координатам им удалось добраться до места ЧП. Пострадавшего эвакуировали 10 сентября.

Сперва туриста доставили в местное село Вору, откуда он попал в Центральную больницу города Пенджикента. Телецину оказали всю необходимую медпомощь. Сейчас он проходит курс восстановления.

