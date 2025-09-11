В ЦИК раскрыли, сколько избирательных участков создадут в России на выборах

В России к предстоящим выборам разных уровней будет организовано более 49,5 тысячи избирательных участков. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Для проведения выборов разного уровня в регионах РФ будет создано более 49,5 тысячи участков», — заявила Памфилова ТАСС. Она добавила, что в 19 регионах страны откроют 118 дополнительных экстерриториальных участков, из них 68 — в новых регионах.
Единый день голосования в России пройдет 14 сентября. В 81 регионе состоится более пяти тысяч избирательных кампаний, включая прямые выборы губернаторов в 20 субъектах и выборы депутатов законодательных собраний в 11 регионах. Ожидается, что участие в голосовании примут около 55 миллионов человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.