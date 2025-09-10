10 сентября 2025

Газовики взыскали с завода Роскосмоса в Миассе десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ММЗ придется заплатить газовикам еще 82 млн рублей
ММЗ придется заплатить газовикам еще 82 млн рублей Фото:

Компания «Новатэк-Челябинск» взыскала со входящего в структуру Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) 82,682 млн рублей. Как следует из материалов процесса, должник признал обязательства.

«В арбитражный суд от ответчика поступило заявление о признании исковых требований в полном объеме. Взыскать с АО „ММЗ“ в пользу ООО „Новатэк-Челябинск“ основной долг в размере 82,682 млн рублей», — отмечено в решении арбитража (имеется в распоряжении URA.RU).

Задолженность возникла в апреле за поставленный газ. Не получив денег, в конце мая истец обратился в суд. На тот момент это был четвертый иск, вместе с июньским заявлением суд рассмотрел с начала года пять споров и по всем вынес решения в пользу истца.

Самым крупным спором стал процесс по заявлению, направленному в арбитраж в конце марта. Ответчику тогда было предъявлено 110 млн рублей. Совокупно с января суд взыскал с ММЗ 353,48 млн рублей.

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, если поступят.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Новатэк-Челябинск» взыскала со входящего в структуру Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) 82,682 млн рублей. Как следует из материалов процесса, должник признал обязательства. «В арбитражный суд от ответчика поступило заявление о признании исковых требований в полном объеме. Взыскать с АО „ММЗ“ в пользу ООО „Новатэк-Челябинск“ основной долг в размере 82,682 млн рублей», — отмечено в решении арбитража (имеется в распоряжении URA.RU). Задолженность возникла в апреле за поставленный газ. Не получив денег, в конце мая истец обратился в суд. На тот момент это был четвертый иск, вместе с июньским заявлением суд рассмотрел с начала года пять споров и по всем вынес решения в пользу истца. Самым крупным спором стал процесс по заявлению, направленному в арбитраж в конце марта. Ответчику тогда было предъявлено 110 млн рублей. Совокупно с января суд взыскал с ММЗ 353,48 млн рублей. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, если поступят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...