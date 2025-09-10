Газовики взыскали с завода Роскосмоса в Миассе десятки миллионов

Компания «Новатэк-Челябинск» взыскала со входящего в структуру Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) 82,682 млн рублей. Как следует из материалов процесса, должник признал обязательства.
«В арбитражный суд от ответчика поступило заявление о признании исковых требований в полном объеме. Взыскать с АО „ММЗ“ в пользу ООО „Новатэк-Челябинск“ основной долг в размере 82,682 млн рублей», — отмечено в решении арбитража (имеется в распоряжении URA.RU).
Задолженность возникла в апреле за поставленный газ. Не получив денег, в конце мая истец обратился в суд. На тот момент это был четвертый иск, вместе с июньским заявлением суд рассмотрел с начала года пять споров и по всем вынес решения в пользу истца.
Самым крупным спором стал процесс по заявлению, направленному в арбитраж в конце марта. Ответчику тогда было предъявлено 110 млн рублей. Совокупно с января суд взыскал с ММЗ 353,48 млн рублей.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, если поступят.
