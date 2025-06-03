Претензии к заводу Роскосмоса в Миассе увеличились на 82 миллиона рублей

Финансовые претензии к Миасскому машзаводу (ММЗ, Челябинская область), входящему в структуру Роскосмоса, выросли на 82,682 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда.
«Истец — „Новатэк-Челябинск“. Сумма исковых требований 82,682 млн рублей», — отмечено на сайте суда. Иск зарегистрирован, но подробности пока отсутствуют.
В мае газовики подали иск на еще большую сумму. Тогда размер требований превысил 102 млн рублей. В итоге новый иск стал четвертым, который газовая компания предъявила ММЗ. Причем, по первым двум заявлениям суд успел вынести положительное решение.
Завод является банкротом. В июне 2022 года суд по требованию Россельхозбанка ввел на предприятии конкурсное производство, срок которого управляющий Анатолий Селищев намеревается продлить на полгода.
При подготовке материала информагентство направило запросы обеим сторонам спора. Если поступят ответы, они будут опубликованы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!