10 сентября 2025

Ночью в Пермском крае поезд сбил человека

Машинст не успел затормозить
Машинст не успел затормозить

В Пермском крае мужчина погиб под колесами поезда. Его сбили ночью 6 сентября между станциями Григорьевская и Чайковская, рассказали следователи.

«6 сентября в ночное время суток на 1381 км перегона „Григорьевская-Чайковская“, смертельно травмирован местный житель, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист предпринял экстренные меры, однако предотвратить трагедию не смог. Мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает в Telegram Центральный МСУТ СК России.

Ведомство организовало проверку случившегося. Они выяснят, попадает ли ЧП под ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

