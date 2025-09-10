Ночью в Пермском крае поезд сбил человека

В Пермском крае мужчина погиб под колесами поезда. Его сбили ночью 6 сентября между станциями Григорьевская и Чайковская, рассказали следователи.
«6 сентября в ночное время суток на 1381 км перегона „Григорьевская-Чайковская“, смертельно травмирован местный житель, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист предпринял экстренные меры, однако предотвратить трагедию не смог. Мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает в Telegram Центральный МСУТ СК России.
Ведомство организовало проверку случившегося. Они выяснят, попадает ли ЧП под ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!