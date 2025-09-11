Эксперты предупредили о «порочном круге» политического насилия после убийства Кирка

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка стало одним из самых резонансных проявлений политического насилия в современной истории США. Событие может стать переломным моментом, способным спровоцировать новый виток нестабильности и углубить уже существующие расколы в американском обществе. Об этом сообщает Reuters.
«Убийство сторонника правых взглядов Чарли Кирка знаменует собой переломный момент в всплеске политического насилия в США», — пишет Reuters. Число политических нападений в США неуклонно растет. Эксперт по внутреннему терроризму из Мэрилендского университета, Майк Дженсен, отмечает, что только за первые шесть месяцев текущего года зафиксировано около 150 политически мотивированных нападений — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитики указывают на целый ряд факторов, способствующих росту политического насилия в США. Среди них — экономическая нестабильность, изменения в расовом и этническом составе населения, а также все более агрессивная риторика политиков и общественных деятелей. Традиционные идеологические разногласия уступили место глубокой личной неприязни, что усугубляется распространением теорий заговора и активностью в социальных сетях.
Чарли Кирк, основатель движения Turning Point USA и близкий соратник президента Дональда Трампа, был застрелен во время публичного выступления в Университете Юта-Вэлли. На мероприятии присутствовали около 3000 человек. Власти пока не раскрыли имя подозреваемого, однако известно, что один человек был задержан и позже отпущен после допроса. После инцидента Секретная служба США намерена ужесточить меры обеспечения безопасности во время публичных мероприятий с участием президента Дональда Трампа. Усиленные меры безопасности будут введены во время церемонии в Пентагоне, посвященной памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года, а также на бейсбольном матче, который пройдет в Нью-Йорке.
