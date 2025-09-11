WSJ: США усилят меры безопасности на мероприятиях с Трампом после убийства Кирка

Секретная служба США усилит меры безопасности на массовых мероприятиях с участием президента Дональда Трампа после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Меры безопасности на массовых мероприятиях с участием главы государства будут усилены», — говорится в публикации WSJ. По данным издания, дополнительные меры коснутся всех событий с участием Трампа, в том числе церемонии в Пентагоне в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года и бейсбольного матча в Нью-Йорке.
Нападение на Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. Снайпер выстрелил в активиста с расстояния около 180 метров. Кирк скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии. После этого президент США распорядился приспустить флаги по всей стране, выразив соболезнования семье погибшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.