WSJ: США усилят меры безопасности на мероприятиях с Трампом после убийства Кирка

Трамп намерен принять участие в церемонии в Пентагоне в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
Трамп намерен принять участие в церемонии в Пентагоне в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Секретная служба США усилит меры безопасности на массовых мероприятиях с участием президента Дональда Трампа после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Меры безопасности на массовых мероприятиях с участием главы государства будут усилены», — говорится в публикации WSJ. По данным издания, дополнительные меры коснутся всех событий с участием Трампа, в том числе церемонии в Пентагоне в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года и бейсбольного матча в Нью-Йорке.

Нападение на Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. Снайпер выстрелил в активиста с расстояния около 180 метров. Кирк скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии. После этого президент США распорядился приспустить флаги по всей стране, выразив соболезнования семье погибшего.

